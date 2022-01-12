В Костанайской области на одном из блокпостов произошло ДТП
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Причина ДТП на блокпосту - неисправность тормозов большегрузной автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру Костанайской области.
В комендатуре Костанайской области сообщили, что по факту ДТП в Мендыкаринском районе начато административ
«11 января 2022 года около 19.10 часов на 60 км автодороге Костанай-Мамлютка 45-летний водитель большегрузной автомашины марки «VOLVO-12», подъезжая к блокпосту, вследствие технической неисправности тормозной системы совершил столкновение со стоящей на обочине дороги служебной автомашиной марки «JAC S-3», а также стоящей на блокпосту автомашиной марки «Лада-Гранта». В результате ДТП пострадавших нет»,- прокомментировали в комендатуре.
По данному факту в отношении водителя большегрузной автомашины составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
В комендатуре Костанайской области отметили, что ДТП связано с причиной неисправности тормозной системы.
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