В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов. Об этом заявил на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом, в качестве резервов роста, на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов на 2 трлн. тенге, с созданием порядка 6 тыс. рабочих мест, которые будут способствовать развитию индустриального сектора экономики и значительному приросту объемов промышленного производства», - сказал Архимед Мухамбетов.
Глава региона отдельно остановился на машиностроении, которое является драйвером экономического роста региона.
«Во многом, благодаря новой подотрасли – автомобилестроению, доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности достигла 46,9%, а доля машиностроения в обработке составляет 41,5%», - добавил Архимед Мухамбетов.
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