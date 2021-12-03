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В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов

3 Декабря 2021 17:28
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В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов. Об этом заявил на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, в качестве резервов роста, на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов на 2 трлн. тенге, с созданием порядка 6 тыс. рабочих мест, которые будут способствовать развитию индустриального сектора экономики и значительному приросту объемов промышленного производства», - сказал Архимед Мухамбетов.

Глава региона отдельно остановился на машиностроении, которое является драйвером экономического роста региона.

«Во многом, благодаря новой подотрасли – автомобилестроению, доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности достигла 46,9%, а доля машиностроения в обработке составляет 41,5%», - добавил Архимед Мухамбетов.



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#Костанайская область   #Акимат   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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