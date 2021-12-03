В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов. Об этом заявил на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в качестве резервов роста, на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов на 2 трлн. тенге, с созданием порядка 6 тыс. рабочих мест, которые будут способствовать развитию индустриального сектора экономики и значительному приросту объемов промышленного производства», - сказал Архимед Мухамбетов.

Глава региона отдельно остановился на машиностроении, которое является драйвером экономического роста региона.

«Во многом, благодаря новой подотрасли – автомобилестроению, доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности достигла 46,9%, а доля машиностроения в обработке составляет 41,5%», - добавил Архимед Мухамбетов.



