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    21:39, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Костанайской области мужчина пытался провезти двух афганцев в РК за деньги

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайскими полицейскими пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» и принятых усиленных мер миграционного контроля, на территории Костанайской области 1 октября 2021 года сотрудниками полиции пресечен факт подготовки к незаконному пересечению Государственной границы РК иностранными гражданами.

    «Установлен гражданин Республики Казахстан, который за материальное вознаграждение оказал содействие и доставил в приграничный район страны 2-х граждан Исламской Республики Афганистан, у одного из которых отсутствовали документы, удостоверяющие личность гражданина. По данному факту в отношении гражданина РК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.394 ч.1 УК РК (организация незаконной миграции)»,- прокомментировали в полиции.

    В отношении граждан Исламской Республики Афганистан в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область КНБ Афганистан мигранты Правоохранительные органы
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