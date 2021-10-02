В Костанайской области мужчина пытался провезти двух афганцев в РК за деньги

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайскими полицейскими пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» и принятых усиленных мер миграционного контроля, на территории Костанайской области 1 октября 2021 года сотрудниками полиции пресечен факт подготовки к незаконному пересечению Государственной границы РК иностранными гражданами.

«Установлен гражданин Республики Казахстан, который за материальное вознаграждение оказал содействие и доставил в приграничный район страны 2-х граждан Исламской Республики Афганистан, у одного из которых отсутствовали документы, удостоверяющие личность гражданина. По данному факту в отношении гражданина РК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.394 ч.1 УК РК (организация незаконной миграции)»,- прокомментировали в полиции.

В отношении граждан Исламской Республики Афганистан в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.