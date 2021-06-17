В Костанайской области должник по алиментам получил один год ограничения свободы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Должник по алиментам получил один год ограничения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты частных судебных исполнителей по Костанайской области.

В начале 2019 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина С. в пользу гражданки С. алиментов в размере четвертой части заработка и иного дохода ежемесячно на содержание одного несовершеннолетнего ребенка.

Задолженность на 01.06.2021 года составляет 1 329 984 тенге. Согласно определению Костанайского городского суда от 17.09.2019 года должник был объявлен в розыск.

«В апреле 2020 года, в самый пик пандемии, должник был найден и ему было вручено уведомление о необходимости обратиться в КГУ «Центр занятости», для того чтобы встать на учет в качестве безработного. Однако, согласно ответу КГУ «Центр занятости», должник к ним не обращался и не зарегистрировался», - говорит руководитель региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.

С момента возбуждения исполнительного производства должником было погашено всего 8000 тенге.

К административной ответственности должник по ст. 669 КоАП РК не привлекался, так как взыскатель самостоятельно обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по ст. 139 УК РК.

Сегодня 17.06.2021 года оглашен приговор Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области о признании должника виновным и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.



