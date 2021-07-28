+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Костанайской области добились 99,9% возмещения ущерба от коррупционных преступлений

28 Июля 2021 12:21
Поделиться:
В Костанайской области добились 99,9% возмещения ущерба от коррупционных преступлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области добились 99,9% возмещения ущерба от коррупционных преступлений. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов в ходе брифинга на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Инвестпроекты на 364 млрд тенге сопровождает Антикоррупционная служба Костанайской области
Казахстан пройдет оценку соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием доходов Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе Тушивших крупный лесной пожар граждан наградили в Костанайской области

«Если за 6 месяцев 2021 года департаментом выявлено 42 преступления, из них коррупционных - 39, то за аналогичный период прошлого года выявлено 86, из них коррупционных - 73 преступления, соответственно. К уголовной ответственности привлечено 22 лица, в том числе 7 руководителей различного уровня, тогда как в прошлом году было привлечено 5 руководителей. При этом, возмещение ущерба увеличилось в 2 раза, с 330 миллионов тенге в прошлом году до 706 миллионов тенге в этом году. Возмещение составляет 99,9%», – сказал К.Бекбасов.

По его словам, такие результаты достигнуты благодаря широкомасштабной превентивной работе, устраняются системные коррупционные риски в рамках проводимых внешних и внутренних антикоррупционных мониторингов. В области проводятся разъяснительные мероприятия в формате встреч с коллективами, в том числе, в рамках внесенных представлений по статье 200 Уголовно-процессуального кодекса.

За 6 месяцев текущего года в государственные органы направлено 27 таких представлений по устранению обстоятельств, способствующих совершению уголовных и других правонарушений в рамках статьи 200 УПК РК. Из них 5 прев отношении отдельных руководителей были рассмотрены на заседаниях советов по этике. По результатам рассмотрения приняты решения о дисциплинарных наказаниях, вплоть до увольнения с занимаемых должностей. Например, экс-руководитель Костанайской областной территориальной инспекции, который был уволен по отрицательным мотивам в рамках одного из заседаний комиссии и, не согласившись с решением, обратился в суд. Но, 30 июня 2021 года Сарыаркинским районным судом города Нур-Султан вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.

По мнению К.Бекбасова, все это положительно влияет, как на повышение правовой грамотности, выработки принципа «нулевой терпимости» к коррупции среди населения, так и на устранение причин и условий возникновения коррупции.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Коррупция  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Инвестпроекты на 364 млрд тенге сопровождает Антикоррупционная служба Костанайской области
Казахстан пройдет оценку соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием доходов
Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе
Тушивших крупный лесной пожар граждан наградили в Костанайской области
Популярное
1 Сменился начальник Службы охраны Президента РК
2 Касым-Жомарт Токаев посетил компанию KazRost Engineering Ltd.
3 Касым-Жомарт Токаев побеседовал с избранными акимами сел Акмолинской области
4 Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
5 Президент прокомментировал новый статус Косшы
Читайте также
Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе
На базе костанайской горбольницы вновь развернули инфекционный стационар
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив