В Костанайской области для молодежи учредят стипендии им.Беимбета Майлина

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— О стипендиях стало известно в ходе научно-практической конференции «Беимбет Майлиннің әдеби мұрасы – ұлттың асыл қазынасы», проходящей в Костанайской области в честь 125-летия писателя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О том, каков будет размер стипендии и кому конкретно она будет присуждаться, - пока неизвестно. Но поручение по учреждению стипендии им.Б. Майлина управлению культуры дал заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, выступая с поздравительной речью на конференции.

«Сегодня мы собрались на мероприятии, посвященном 125-летию классика казахской литературы, мастера слова Беимбета Майлина. Творческое наследие Майлина занимает особое место и оставило след в истории казахской литературы,- сказал М. Жундубаев. — Он успел поработать во многих жанрах и в каждом из них познал успех. Его прозаические и драматургические произведения высоко оценены в казахской литературе. Он также внес вклад в становление и развитие казахской журналистики. Совместно с писателем и поэтом Мухамеджаном Сералиным он заложил основы газеты «Ауыл». В последние годы жизни трудился редактором в газете «Қазақ әдебиеті». У казахов есть высказывание «Величество гор виднеется по мере отдаления, издалека». Так же и величие казахского писателя Б.Майлина приумножается со временем, а его произведения стали драгоценным сокровищем казахской литературы и народа в целом».

Сегодняшние мероприятия, как выразил надежду заместитель акима области, станут стартом для новых научных работ в исследовании наследия Б.Майлина.

«К примеру, завтра в Костанае пройдет конференция с участием молодых литературоведов и критиков. Для таких молодых ученых мы учредили единовременную стипендию им. Беимбета Майлина. Поручаю областному управлению культуры в ближайшее время учредить стипендию на постоянной основе и разработать условия ее получения,- отметил М. Жундубаев. —Вместе с тем, необходимо в областных театрах ставить постановки, посвященные жизни Б.Майлина, а также спектакли по его произведениям».





Марат Жундубаев также напомнил, что в этом году на вышеуказанную тематику областное управление по развитию языков провело республиканское состязание и по его итогам лучшие произведения собраны в сборник. По этому же опыту управлению поручено проводить такие конкурсы среди школьников, студентов, молодых акынов на постоянной основе.

«Также считаем важным учесть мнения и предложения в этом направлении представителей общественности, казахской интеллигенции, писателей, собравшихся на этом мероприятии»,- заключил М. Жундубаев.

О важности проведения мероприятий в честь Б. Майлина говорил и кандидат филологических наук, профессор КГУ, член правления союза писателей Казахстана, почетный журналист Казахстана Акылбек Шаяхмет.

«Сегодня, накануне 125-летия мастера пера, мы проводим научно-практическую конференцию. Здесь, в селе Айет, на его Родине. Отрадно отметить, что с этого года район носит его имя - район Беимбета Майлина, - отметил журналист . —Б.Майлин - писатель, вложивший многое в рождение и становление казахской литературы, внесший огромный вклад в расцвет таких жанров, как проза, поэзия и драматургия. Майлин в своих произведениях всей душой и сердцем воспевал родной аул, родной народ и край. Творчество Майлина - это прекрасная литературная школа для молодых поколений».

С речью на конференции выступили и председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, а также заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Айбын Шагалак.

Как считает У. Есдаулет, Б. Майлин - один из основоположников письменной казахской литературы.





«Беимбет Майлин - один из сыновей своего народа, кто честно доносил всю правду о происходящих в те годы событиях, касающихся нелегкой судьбы своего народа, когда его постигли беды. Можно смело утверждать также, что Б. Майлин - один из основоположников жанра рассказа в казахской литературе. В его рассказах всегда можно было проследить всю правду жизни и проходящих в жизни народа событий»,- отметил Улугбек Есдаулет.

С мнением коллег о том, что наследие Б.Майлина занимает особое место в истории не только казахской литературы, но народа в целом, согласился и Айбын Шагалак.

«В этом году наряду со 125-летием Б.Майлина мы также отмечаем 100-летие нашей газеты, в то время носившей название «Еңбекші қазақ». Мы считаем эти события весьма символичными и придаем этому особое значение. Поэтому огромное спасибо руководству области за приглашение на конференцию, - отметил в ходе ходе выступления А. Шагалак. — Как высоко ценится имя Б.Майлина в казахской литературе, так же оно значимо и в истории газеты «Egemen Qazaqstan». Хочется отметить, что жизнь и творчество Б.Майлина в 20-30 годах прошло столетия были неразрывно связаны с таким газетами, как «Еңбекші қазақ», «Социалды Қазақстан».

Новостью для присутствующих также стал тот факт, что в архиве издания найдены материалы Б. Майлина, опубликованные в газете ранее. Они в преддверии 100-летия газеты «Egemen Qazaqstan» будут переведены в цифровой формат и доступны в сети Интернет.

Стоит отметить, что празднование 125-летия писателя не ограничиться одной только конференцией. В этот день на территории района пройдут праздничные мероприятия.

В селе Әйет сегодня прошло возложение цветов к бюсту Беимбета Майлина, экскурсия в историко-краеведческий музей. Также в программе запланировано посещение родного села писателя – село Жалшы. Вечером жителей и гостей района ждет театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей городов и районов области. В завершение пройдет молодежная дискотека и праздничный салют.