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В Костанайской области более 200 человек отказались от вакцинации

22 Января 2020 17:46
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В Костанайской области более 200 человек отказались от вакцинации

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области эпидемиологическая ситуация стабильная. Об этом на брифинге заявил начальник регионального Департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Орал Бекмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках программы «Денсаулық» была проведена комплексная работа по контролю за качеством товаров и услуг. Эпидемиологическая ситуация по заразным заболеваниям стабильная. В области проводится мониторинг по более чем 90 заболеваниям. Показатели по инфекционным заболеваниям сохранились на прошлогоднем уровне. Началась дополнительная иммунизация населения в возрасте 20-29 лет против кори. Произведена вакцинация 78 660 человек. С 1 апреля прошлого года привито 7 182 малышей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Это 97,5%», - уточнил Орал Бекмагамбетов.

По его словам, в регионе 264 человек отказались от вакцинации. Основными причинами отказа явились недоверие к вакцине и религиозные мотивы.


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Ключевые слова: Костанайская область, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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