В Костанайской области 60% населения вакцинировались от КВИ
Сегодня аким области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.
«Рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 октября текущего года проведено 1 048 рейдовых мероприятий, выявлено 54 нарушений карантинных мер. В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 38%. На лечении находятся 629 человека, -сообщил в своем Instagram глава региона. - Вакцинацию первым компонентом прошли 327,4 человек или 64,8%, из них вторым компонентом вакцинированы 303,6 человек или 60,1%».
Вместе с тем, в регионе все больше заявок для участия в проекте «Ashyq», уже подано 5 191 заявок. С начала месяца количество участников проекта «Ashyq» увеличилось на 45,7%.
«По итогам заседания поручил акимам городов и районов обеспечить ежедневный мониторинг работы мобильных бригад, а также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением по профилактике КВИ»,- подытожил А. Мухамбетов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области увеличилось число зараженных КВИ беременных и детей.
О том, необходимо ли сейчас вакцинировать подростков и детей, высказались психологи.