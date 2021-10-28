В Костанайской области 60% населения  вакцинировались от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на высокие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Костанайской области, вакцинировано в регионе пока только 60% населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акима области Архимеда Мухамбетова.

Сегодня аким области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

«Рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 октября текущего года проведено 1 048 рейдовых мероприятий, выявлено 54 нарушений карантинных мер. В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 38%. На лечении находятся 629 человека, -сообщил в своем Instagram глава региона. - Вакцинацию первым компонентом прошли 327,4 человек или 64,8%, из них вторым компонентом вакцинированы 303,6 человек или 60,1%».

Вместе с тем, в регионе все больше заявок для участия в проекте «Ashyq», уже подано 5 191 заявок. С начала месяца количество участников проекта «Ashyq» увеличилось на 45,7%.

«По итогам заседания поручил акимам городов и районов обеспечить ежедневный мониторинг работы мобильных бригад, а также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением по профилактике КВИ»,- подытожил А. Мухамбетов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области увеличилось число зараженных КВИ беременных и детей.

О том, необходимо ли сейчас вакцинировать подростков и детей, высказались психологи.