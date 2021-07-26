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В Костанайской области 46 из 65 сельских акимов избраны на должность повторно

26 Июля 2021 16:28
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В Костанайской области 46 из 65 сельских акимов избраны на должность повторно

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области озвучены итоги прошедших накануне выборов сельских акимов. Данные озвучил на брифинге председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр Малашко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Выборы проходили по 65 избирательным округам, куда входят 168 населённых пунктов, и голосование проводилось по 178 избирательным участкам.

В период проведения выборов работал 881 член участковых избирательных комиссий. Выборы проведены в 168 населённых пунктах области. За соблюдением выборного законодательства при организации проведения голосования наблюдали 207 представителей политических партий, 279 общественных и некоммерческих организаций. На избирательных участках присутствовали 239 доверенных лиц кандидатов в акимы.

Всего в списке избирателей было внесено 46 799 человек. Явка составила 84,4%.

«В избирательные бюллетени было внесено 148 кандидатов, из них 59 были выдвинуты политическими партиями. В 5 избирательных округах кандидаты выдвигались только путём самовыдвижения. И самое наибольшее количество кандидатов - трое в селе Троебратский в Узункольском районе,- сообщил А. Малашко. — Из кандидатов, выдвинутых политическими партиями, избранные от «Nur Otan»-52 кандидата, «Адал»-2, «Ауыл»-2, «Акжол»- 2. Из 88 самовыдвиженцев избрано 7 акимов. Из избранных 65 акимов - 56 госслужащие, в том числе 46 акимов избраны повторно в свой избирательный округ. 3 являются акимами других сельских округов, двое - представители коммерческих структур, 4- работники бюджетных организаций. Один аким временно не работал. Из всех избранных акимов - 8 женщин».

По специальностям избранных акимов - это, в основном, преподаватели, экономисты, юристы, инженеры, сельхозработники и другие. Средний возраст - 47,4 лет. Самому молодому 28 лет, самому возрастному - 62 года.

«59 избранных акимов проживают в сельском округе, где и состоялись выборы, 6 проживают в другом сельском округе, но на территории района. Заявлений и жалоб по наращениям не поступало»,- подытожил А. Малашко.

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#Костанайская область   #Выборы-2021   #Выборы акимов  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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