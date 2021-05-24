В Костанайской области 234 выпускника претендуют на «Алтын белгі»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году последний звонок прозвенит почти для 5 тысяч одиннадцатиклассников, из них на «Алтын белгі» претендуют 234 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

«Последний звонок для более чем 9 тысяч (9 141) выпускников 9-х классов и почти 5 тысяч (4 879) выпускников 11-х классов прозвенит 25 мая.

Отрадно, что среди выпускников школ области 234 претендента на получение знака «Алтын белгі», которым предстоит подтвердить свои знания на итоговой аттестации», - сообщили в ведомстве.

Церемонию последнего звонка, как отмечают в управлении, планируется провести оффлайн 25 мая по согласованию с главными санитарными врачами регионов со строгим соблюдением норм безопасности.

«Решение о формате проведения последнего звонка каждая школа может принимать самостоятельно. В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РК для выпускников 9-х и 11-х классов предложено провести торжественную линейку на открытом воздухе на территории школы. Возможна также форма проведения в виде классного часа. При этом важно соблюдение масочного режима и социальной дистанции (1,5 м), участие не более одного родителя или законного представителя», - сказали в облуправлении.

Вместе с тем вручение аттестатов запланировано на середину июня также в оффлайн-режиме на открытом воздухе.

«С 12 по 14 июня после завершения итоговой аттестации для выпускников школ будут организованы выпускные вечера на открытом воздухе. В ходе торжественного мероприятия будут вручены аттестаты об окончании среднего образования. Школы с небольшим контингентом могут провести выпускной вечер одновременно для всех классов. Если же количество выпускников достаточно большое, то школа может провести выпускные вечера в разные дни», - подчерк нули в профильном ведомстве.

Здесь же напомнили, что как и в прошлые годы, не допускаются привлечение к проведению выпускных мероприятий посторонних лиц - аниматоров, праздничных агентств, частных студий, а также пышное проведение и организация праздничных столов и выездных экскурсий по городу. Не разрешена также организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе.