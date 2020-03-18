+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 17 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Костанайской области 20 человек помещены на карантин

18 Марта 2020 17:46
Поделиться:
В Костанайской области 20 человек помещены на карантин

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области 20 человек прибывшие из стран, входящих в категорию 1 «а» госпитализированы в провизорный госпиталь, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Коронавирус: как реагируют на чрезвычайное положение волонтеры регионов
Дезинфекцию автобусов проводят в Актобе Члены Нацсовета поддержали действия Президента РК Касым-Жомарта Токаева Подразделения биозащиты Вооруженных сил РК приступили к проведению дезинфекции территории и объектов

По словам пресс-секретаря областного департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Сауле Нурпеисовой, граждане прибывшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции COVID-19 стран, находятся под строгим контролем.

«Зарегистрировано 20 граждан, прилетевших из относящихся к категории 1 «а» Испании и Германии. Но поводов для паники нет, так как в регионе отсутствует коронавирусная инфекция. В настоящее время данные граждане находятся в провизорном госпитале в городе Тобол. Состояние удовлетворительное. Также 1 человек, прилетевший из Швейцарии (категория 1 «б»), находится на домашнем карантине. По второй категории 7 человек, которые находятся по месту жительства, будут наблюдаться медицинскими работниками в течение 14 дней», - сказала Сауле Нурпеисова.

В целом, в Костанайской области развернуто 695 провизорных коек. Инфекционные стационары расположены на базе Костанайской областной больницы и Рудненской городской больницы. А провизорный стационар для изоляции прибывших извне расположен в городе Тобол. Также подготовлены карантинные резервы в санатории «Дружба» и в реабилитационном центре Карабаева.

«На границе с Российской Федерацией создано 8 санитарно-карантинных пунктов. Там круглосуточно работают медицинские работники, эпидемиологи и пограничные службы. В целом, ситуация в регионе стабильная. Людей, инфицированных коронавирусом, нет», - сказала пресс-секретарь.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Балнур Кожагелди

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив