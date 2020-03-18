В Костанайской области 20 человек помещены на карантин

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области 20 человек прибывшие из стран, входящих в категорию 1 «а» госпитализированы в провизорный госпиталь, передает МИА «Казинформ».

По словам пресс-секретаря областного департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Сауле Нурпеисовой, граждане прибывшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции COVID-19 стран, находятся под строгим контролем.

«Зарегистрировано 20 граждан, прилетевших из относящихся к категории 1 «а» Испании и Германии. Но поводов для паники нет, так как в регионе отсутствует коронавирусная инфекция. В настоящее время данные граждане находятся в провизорном госпитале в городе Тобол. Состояние удовлетворительное. Также 1 человек, прилетевший из Швейцарии (категория 1 «б»), находится на домашнем карантине. По второй категории 7 человек, которые находятся по месту жительства, будут наблюдаться медицинскими работниками в течение 14 дней», - сказала Сауле Нурпеисова.

В целом, в Костанайской области развернуто 695 провизорных коек. Инфекционные стационары расположены на базе Костанайской областной больницы и Рудненской городской больницы. А провизорный стационар для изоляции прибывших извне расположен в городе Тобол. Также подготовлены карантинные резервы в санатории «Дружба» и в реабилитационном центре Карабаева.

«На границе с Российской Федерацией создано 8 санитарно-карантинных пунктов. Там круглосуточно работают медицинские работники, эпидемиологи и пограничные службы. В целом, ситуация в регионе стабильная. Людей, инфицированных коронавирусом, нет», - сказала пресс-секретарь.