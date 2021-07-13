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    10:45, 13 Июль 2021 | GMT +6

    В Костанайской области 181 иностранец привлечен к ответственности

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области полицейскими с 5 по 12 июля проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021». За неделю выявлено множество нарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в департаменте полиции, для этого были организованы мобильные группы, которыми проведены рейдовые мероприятия на рынках, строящихся объектах, крестьянских хозяйствах, местах временного пребывания иностранных граждан.

    «За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечен 181 иностранец, в том числе 30 - за незаконное осуществление трудовой деятельности и 140 - за уклонение от выезда в установленные сроки,- прокомментировали в полиции. — В отношении данных лиц применены меры административного воздействия. Судами Костанайской области вынесено решение о выдворении в отношении 9 иностранцев».

    Также сокращены сроки временного пребывания 106 иностранным гражданам, а 108 граждан Казахстана привлечены к административной ответственности за несвоевременное уведомление органов внутренних дел о прибытии иностранцев.

    В департаменте полиции напомнили, что в соответствии со статьей Закона РК «О миграции населения» принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.

    «Зарегистрировано 4 уголовных дела по ст.394 УК РК «Организация незаконной миграции», в настоящее время проводятся следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, общественные работы либо ограничение свободы до двух лет»,- подытожили в ведомстве.



    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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