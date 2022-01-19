В Костанайской академии МВД открыли аудиторию имени погибшего героя-полицейского

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в годовщину гибели молодого полицейского Дархана Базарбаева в Костанайской академии МВД открыли аудиторию памяти героя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказывает отец погибшего Дархана Серик Калиев, его сын всегда мечтал работать в полиции. В 2016 году, после службы в армии, Дархан стал работать дежурным, а потом в патрульной полиции Костанайского РОВД. Работа ему нравилась, он всегда мечтал помогать людям, был открытым и доброжелательным, за что коллеги до сих пор вспоминают его теплыми словами.

«Сегодня два года, как не стало нашего сына, - говорит Серик Калиев. – Но его имя вошло в историю казахстанской полиции. Благодарим Костанайскую академию за то, что увековечили память сына именной аудиторией».

Начальник Костанайской академии, полковник полиции Нурлан Биекенов отмечает, что профессия полицейского связана с риском для жизни. Дархан Базарбаев, несмотря на полученное ранение, задержал и обезвредил вооруженного преступника.

Как рассказали в пресс-службе костанайской Академии МВД, при задержании дебошира сотрудник полиции получил ножевое ранение. Смертельно раненный Дархан Базарбаев обезвредил подозреваемого, принял меры для безопасности семьи. Уже позже полицейский почувствовал, что его ранили. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть Дархана Базарбаева. У него остался четырехмесячный ребенок.

«Сегодня мы открываем аудиторию имени Дархана Базарбаева, где будут обучаться курсанты и слушатели курсов первоначальной профессиональной подготовки по административно-правовой специализации, - сказал Н. Биекенов. –Академия готовит молодых и ответственных патриотов своей страны, готовых служить Родине и охранять покой граждан.

Аудитория соответствует современным требованиям, здесь установлены стенды с фотографиями Базарбаева, размещенные на стенах класса, рассказывающие о жизни героя, а также имеется вся необходимая литература и наглядные пособия».

Заместитель начальника департамента полиции, полковник полиции Ардак Ынтыкбаев выразил уверенность, что выпускники Академии будут служить честно и профессионально, достойно стоять на страже законности и правопорядка, как это делал Дархан Базарбаев. Его подвиг всегда будет служить примером для молодого поколения.

Стоит отметить, что за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Президент Республики Казахстан посмертно наградил героя-полицейского орденом «Айбын» ІІІ степени. В декабре 2020 года имя героя Дархана Базрабаева внесено в «Золотую книгу молодежи» в номинации «Молодые герои».