В костанайском аэропорту заработал проект Ashyq

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Теперь в здание аэропорта Костаная можно войти только по приложению «Ashyq». Пока он работает в тестовом режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Полноценным участником проекта, согласно постановлению главного санитарного врача РК, аэропорт станет 7 июня.

«Мы провели разъяснительную работу с руководством аэропорта и помогли наладить алгоритмы. QR-коды есть на всех входах. Во избежание очередей мы советуем населению скачивать приложение «Ashyq» заранее. Напоминаю, что свой статус также можно проверить самостоятельно либо с помощью QR-кода на сайте ashyq.kz, либо в самом мобильном приложении во вкладке «Профиль», - сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской о бласти Мурат Абенов.