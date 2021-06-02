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    15:40, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    В костанайском аэропорту заработал проект Ashyq

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Теперь в здание аэропорта Костаная можно войти только по приложению «Ashyq». Пока он работает в тестовом режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

    Полноценным участником проекта, согласно постановлению главного санитарного врача РК, аэропорт станет 7 июня.

    «Мы провели разъяснительную работу с руководством аэропорта и помогли наладить алгоритмы. QR-коды есть на всех входах. Во избежание очередей мы советуем населению скачивать приложение «Ashyq» заранее. Напоминаю, что свой статус также можно проверить самостоятельно либо с помощью QR-кода на сайте ashyq.kz, либо в самом мобильном приложении во вкладке «Профиль», - сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

    На сегодняшний день в регионе 310 предприятий являются участниками проекта «Ashyq». Палата предпринимателей Костанайской области продолжает формировать списки желающих участвовать в проекте.


    Теги:
    Костанайская область Транспорт
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