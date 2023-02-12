Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

В костанайском аэропорту планируют увеличить площадь аэровокзала

Автор:  
Жанна Мусабаева
12 Февраля 2023, 16:23
В костанайском аэропорту планируют увеличить площадь аэровокзала

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В аэропорту Костаная имени Ахмета Байтұрсынұлы в этом году запланирована реконструкция. Планируется расширить площадь аэровокзала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области Олжаса Нургалиева, в 2022 году пассажиропоток аэропорта составил 162 370 пассажиров, что на 28,5% больше аналогичного периода 2021 года.

«Для увеличения пропускной способности зала прилета, улучшения качества обслуживания прилетающих пассажиров в этом году запланирована реализация проекта по реконструкции здания аэровокзала. В проекте предусмотрено увеличение площади аэровокзала на 2 445 квадратных метров. Также для увеличения качества обслуживания пассажиров в соответствии с мировыми стандартами и рекомендациями ИКАО в проекте предусмотрен монтаж телескопического трапа для вылетающих и прилетающих пассажиров»,- сообщил Олжас Нургалиев.

Проектом предусмотрена замена технологического оборудования для зала прилета, а также приобретение аэродромного тягача для буксировки воздушных судов. Сумму затрат на реконструкцию в ведомстве не назвали.


Фото из открытых источников

Костанайская область   Транспорт   Авиация   Костанай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК