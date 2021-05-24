В Костанае задержаны лица, совершившие 4 квартирные кражи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое жителей Костаная путем отжима пластиковых окон совершили 4 квартирные кражи. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Костанае задержаны двое ранее судимых местных жителя, которые изобличены в совершении 4 квартирных краж путем отжима пластиковых окон», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Он также уточнил, что нанесенный ими ущерб составил более 1,5 миллионов тенге.

«При этом установлено, что похищенные ювелирные изделия они сразу же сбывали через ломбарды», - добавил Канат Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что МВД провело широкомасштабную отработку «Квартира».

«В период с 19 по 21 мая в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Квартира». В проведении операции были задействованы сотрудники криминальной и административной полиции, силами которых за указанный период раскрыто 238 квартирных краж», - сказал Канат Нурмагамбетов.







