В Костанае задержаны лица, совершившие 4 квартирные кражи
«В городе Костанае задержаны двое ранее судимых местных жителя, которые изобличены в совершении 4 квартирных краж путем отжима пластиковых окон», - сказал Канат Нурмагамбетов.
Он также уточнил, что нанесенный ими ущерб составил более 1,5 миллионов тенге.
«При этом установлено, что похищенные ювелирные изделия они сразу же сбывали через ломбарды», - добавил Канат Нурмагамбетов.
Ранее сообщалось, что МВД провело широкомасштабную отработку «Квартира».
«В период с 19 по 21 мая в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Квартира». В проведении операции были задействованы сотрудники криминальной и административной полиции, силами которых за указанный период раскрыто 238 квартирных краж», - сказал Канат Нурмагамбетов.