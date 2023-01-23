Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

В Костанае выдан первый госномер «иностранцу»

23 Января 2023, 17:40
В Костанае выдан первый госномер «иностранцу»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Сегодня началась легализация иностранных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автомобиль «Volkswagen Caravelle» приобрел еще три года назад у своего приятеля в Челябинске. Ездил на российских номерах. Когда узнал о том, что определены сроки легализации, то очень обрадовался, сразу же подал заявку, машина у меня по документам «чистая». Трудностей с оформлением не было никаких, сдал все необходимое, и вот теперь моя машина официально казахстанская, я этому очень рад», - отметил житель города Костаная Андрей Кусков.

По предварительным расчетам, по Костанайской области эксплуатируется около 3 тысяч иностранных авто. Дело в том, что регион транзитный, и очень много машин прошло первичную регистрацию именно здесь и затем отправились в другие регионы страны.

«Примерно около 3000 машин должны пройти регистрацию через Автоцон Костаная. Все зависит от того, насколько автомобиль документально чист. Сегодня до обеда было подано около 70 заявок, также большое количество владельцев пришло, чтобы узнать о деталях подачи заявки. Сотрудники, в свою очередь, разъясняют все поэтапно», - отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

Большой спрос не пугает сотрудников Автоцона, они со своей стороны гарантируют, что весь процесс легализации для владельцев пройдет беспрепятственно. Главное, чтобы с их стороны были подготовлены все необходимые документы.


Фото: ДП Костанайской области



Новости по теме
Как обезопасить себя от интернет-мошенников – в МВД снова предупреждают казахстанцев
Капитан сборной Казахстана покидает ФК «Тобол»
В пять раз снизилось количество телефонных звонков от мошенников - МВД
Теги:
Читайте также
Как обезопасить себя от интернет-мошенников – в МВД снова предупреждают казахстанцев
Легализация иностранного авто: в спецЦОНах Алматы очередей не наблюдается
Капитан сборной Казахстана покидает ФК «Тобол»
Первые три иностранных автомобиля легализовали в Жамбылской области
В пять раз снизилось количество телефонных звонков от мошенников - МВД
Движение ограничили на шести участках республиканских трасс
Свыше 20 тысяч интернет-мошенничеств произошло в прошлом году в Казахстане
В Туркестанской области за 2 часа акции зарегистрирован первый иностранный автомобиль
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
2 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
3 Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане
4 Какой будет погода в Казахстане в феврале
5 Стали известны соперницы казахстанок в финале ЧА-2023 до 22 лет по боксу

Лента новостей