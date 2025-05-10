15:24, 10 Май 2025 | GMT +5
В Костанае временно снизят давление воды из-за ремонтных работ
Ремонтные работы пройдут 13–14 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.
Официальную информацию сообщает ГКП «Костанай-Су».
— В связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях водопровода с 06:00 13 мая до 06:00 14 мая 2025 года в городской распределительной сети будет понижено давление воды. Предприятие приносит извинения за возможные неудобства и надеется на понимание, — пишется в релизе.
Горожанам посоветовали заранее создать необходимый запас воды на период проведения работ.
Ранее стало известно, что цена на холодную воду изменилась в Костанае: тариф стал дороже с 1 января 2025 года.
В феврале Kazinform писал об изменении цены на холодную воду в Костанае для юридических лиц.