В Костанае временно снизят давление воды из-за ремонтных работ

Официальную информацию сообщает ГКП «Костанай-Су».

— В связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях водопровода с 06:00 13 мая до 06:00 14 мая 2025 года в городской распределительной сети будет понижено давление воды. Предприятие приносит извинения за возможные неудобства и надеется на понимание, — пишется в релизе.

Горожанам посоветовали заранее создать необходимый запас воды на период проведения работ.

Ранее стало известно, что цена на холодную воду изменилась в Костанае: тариф стал дороже с 1 января 2025 года.

В феврале Kazinform писал об изменении цены на холодную воду в Костанае для юридических лиц.