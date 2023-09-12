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    14:44, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Костанае умерла девочка, которую ударило током на пенной вечеринке

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской детской областной больнице скончалась девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в селе Узунколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    Напомним, 25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током. На месте ей оказали первую неотложную медицинскую помощь. Позже девочку госпитализировали в районную больницу.

    Ведется досудебное расследование по статье 306 УК РК части 2 «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних».


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    Регионы Казахстана Костанай Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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