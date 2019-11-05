В Костанае учитель избил школьника прямо на уроке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Специализированный административный суд города Костанай вынес приговор в отношении учителя, избившего школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям пресс-службы городского суда, учитель применил физическую силу по отношению к ученику прямо на уроке.

«Сначала преподаватель не признавал свою вину. Однако в ходе судебного процесса его вина была доказана благодаря показаниям свидетелей», - отметили в пресс-службе городского суда.

Приговором суда ему назначено наказание по части первой статьи 73 Кодекса по административным правонарушениям РК в виде штрафа в 10 МРП (25 250 тенге).