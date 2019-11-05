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В Костанае учитель избил школьника прямо на уроке
5 Ноября 2019 12:53
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Специализированный административный суд города Костанай вынес приговор в отношении учителя, избившего школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По сведениям пресс-службы городского суда, учитель применил физическую силу по отношению к ученику прямо на уроке.
«Сначала преподаватель не признавал свою вину. Однако в ходе судебного процесса его вина была доказана благодаря показаниям свидетелей», - отметили в пресс-службе городского суда.
Приговором суда ему назначено наказание по части первой статьи 73 Кодекса по административным правонарушениям РК в виде штрафа в 10 МРП (25 250 тенге).
Ключевые слова: Костанайская область, Суды,
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