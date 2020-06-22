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В Костанае столкнулись два автобуса

22 Июня 2020 16:05
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В Костанае столкнулись два автобуса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Костанае столкнулись два автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции области. ДТП произошло сегодня в микрорайоне КСК, на улице Кобыланды батыра.

По словам очевидцев, «пассажирские автобусы двигались с большой скоростью, наперегонки друг с другом».

«61-летний водитель маршрутного автобуса №13 марки Mercedes, не соблюдая необходимую дистанцию, столкнулся с автобусом №5 марки Volvo. Полицией собран административный материал для принятия процессуального решения. В ДТП никто не пострадал», - сообщили в полиции.



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#Костанайская область   #ДТП  
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