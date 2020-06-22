Новости
В Костанае столкнулись два автобуса
22 Июня 2020 16:05
Поделиться:
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Костанае столкнулись два автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеДТП с участием автобусов в Алматы: пострадали девять человек Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области Личность пострадавшего в ДТП пешехода устанавливают в Актобе
Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции области. ДТП произошло сегодня в микрорайоне КСК, на улице Кобыланды батыра.
По словам очевидцев, «пассажирские автобусы двигались с большой скоростью, наперегонки друг с другом».
«61-летний водитель маршрутного автобуса №13 марки Mercedes, не соблюдая необходимую дистанцию, столкнулся с автобусом №5 марки Volvo. Полицией собран административный материал для принятия процессуального решения. В ДТП никто не пострадал», - сообщили в полиции.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Массовое столкновение машин в Павлодаре: водитель обманул дорожную полицию
- Шторм ожидается в четырех областях республики
- О шторме предупредили жителей нескольких областей
- В Костанае у педагогов детсада выявили коронавирус
- ДТП с участием автобусов в Алматы: пострадали девять человек
- Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047