В Костанае столкнулись два автобуса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Костанае столкнулись два автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции области. ДТП произошло сегодня в микрорайоне КСК, на улице Кобыланды батыра.

По словам очевидцев, «пассажирские автобусы двигались с большой скоростью, наперегонки друг с другом».

«61-летний водитель маршрутного автобуса №13 марки Mercedes, не соблюдая необходимую дистанцию, столкнулся с автобусом №5 марки Volvo. Полицией собран административный материал для принятия процессуального решения. В ДТП никто не пострадал», - сообщили в полиции.



