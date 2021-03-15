В Костанае состоялся первый за год пандемии живой концерт

«Репертуар концертной программы был составлен с учетом культурно-исторических дат этого года в Казахстане. 180-летие писателям и просветителя Ыбрая Алтынсарина и 160-летие композитора Дины Нурпеисовой. На сцене звучали знаменитые произведения казахского народного творчества, подчёркивающие значимость и вклад этих выдающихся деятелей эпохи становления казахской государственности», - сообщили в облфилармонии.

Над программой работали художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов Батырбек Байназаров - обладатель почётного нагрудного знака «Мәдениет Саласының үздігі», главный дирижёр - Берик Уразалин - лауреат международных конкурсов, дирижёр Аслан Отебаев. В концерте приняли участие солисты Костанайской областной филармонии: Гульдана Абдулина- заслуженный деятель РК, Серик Абилев - обладатель почетного нагрудного знака «Мәдениет қайраткері», Манапбек Кадиров - обладатель почетного нагрудного знака «Мәдениет Саласының үздігі», Наталья Вильянова-художественный руководитель оркестра русских народных инструментов, Наталья Степанова, Талгат Молдагалиев - лауреат республиканских и международных конкурсов, Данияр Рысбеков - лауреат республиканских конкурсов, Зарина Кульмухамбетова и группа «Dosstar»- лауреаты республиканских и международных конкурсов.

Ведущим концерта был Игорь Шпак. Стоит отметить, что в зале царила очень тёплая атмосфера и зрители, и артисты соскучились друг без друга. В рамках соблюдения мер безопасности зрителей рассаживали через два места друг от друга. Всего же концертным вечером насладиться смогли порядка 200 костанайцев.



