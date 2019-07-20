В Костанае сельский аким будет наказан за пьяное вождение

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Сельский аким может получить строгий выговор за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно в ходе Совета по этике, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Данный факт был выявлен в ходе мониторинга совершения госслужащими административных правонарушений. В этот раз под прицел агентства попал аким села Новошумное Федоровского района Болат Бакитжанов.

«2 марта 2019 года Бакитжанов Б.А., в нарушение п.2.4.2 Правил дорожного движения, управлял автомашиной марки Audi, г/н Р510 АМА 10 на автодороге М-36, в состоянии алкогольного опьянения, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное ст.608 ч.1 КоАП, то есть управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения. Административное дело рассмотрено Федоровским районным судом, 13 марта 2019 года. В судебном заседании Бакитжанов Б.А. вину признал. Факт управления Бакитжановым Б.А. транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения подтверждается протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования»,- сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы.

Сам Б. Бакитжанов вину признает. Как оказалось, в тот день, находясь в селе Федоровка на дне рождения у друга, позволил себе употребить алкоголь, а именно две бутылки пива. Ночью ему позвонила мама и сообщила, что у отца возникли проблемы со здоровьем. После чего он, сев за руль принадлежащей на праве собственности его отцу автомашины, направился к родителям в поселок Затобольск.

Члены Совета посчитали справедливым в виду положительной характеристики от акима района, предложить Бакитжанова объявить строгий выговор за нарушение норм Этического кодекса госслужащих.