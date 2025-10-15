В Костанае разработали материал, выдерживающий температуру 1000 градусов

Ученик школы-лицея № 1 города Костаная Никита Белашов вместе с учителем физики Дмитрием Судоргиным создали материал, выдерживающий температуру до 1000 °C. Пластина толщиной всего полсантиметра сохраняет безопасную температуру с обратной стороны в течение двух минут.

По словам автора, «Старлайт» может использоваться для защиты пожарных — при обшивке формы и техники, снижая риск ожогов и перегрева.

Разработка принесла Никите второе место на республиканском конкурсе научных проектов и признание на молодежном форуме в Национальной академии наук. Сейчас к материалу проявляют интерес исследователи из других регионов, применяя его как теплоизолятор.

Юный изобретатель планирует усовершенствовать формулу и продолжить исследования совместно с вузами.

Ранее костанайская школьница побывала на Северном полюсе в составе Международной экспедиции.



