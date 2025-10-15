РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:25, 14 Октябрь 2025

    В Костанае разработали материал, выдерживающий температуру 1000 градусов

    В Костанае школьник вместе с учителем разработал материал, способный выдерживать экстремально высокие температуры. Разработка может найти применение в различных сферах и уже вызвала интерес у исследователей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Костанае разработали материал, выдерживающий температуру 1000 градусов
    Фото: пресс-служба управления образования Костанайской области

    Ученик школы-лицея № 1 города Костаная Никита Белашов вместе с учителем физики Дмитрием Судоргиным создали материал, выдерживающий температуру до 1000 °C. Пластина толщиной всего полсантиметра сохраняет безопасную температуру с обратной стороны в течение двух минут.

    По словам автора, «Старлайт» может использоваться для защиты пожарных — при обшивке формы и техники, снижая риск ожогов и перегрева.

    Разработка принесла Никите второе место на республиканском конкурсе научных проектов и признание на молодежном форуме в Национальной академии наук. Сейчас к материалу проявляют интерес исследователи из других регионов, применяя его как теплоизолятор.
    Юный изобретатель планирует усовершенствовать формулу и продолжить исследования совместно с вузами.

    Ранее костанайская школьница побывала на Северном полюсе в составе Международной экспедиции.

    Дарья Аверченко
