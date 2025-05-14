РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:04, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Костанае пройдет сельхозярмарка

    В Костанае приобрести продукцию местного производства можно будет в эту субботу, 17 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сельскохозяйственная ярмарка
    Фото: freepik.com

    Как пояснили в отделе предпринимательства акимата города, ярмарка пройдет в здании рынка «Саяхат». Мероприятие начнется в 09:00.

    На прилавках будет представлена продукция от сельхозтоваропроизводителей области. Купить можно будет мясо, молочную продукцию, яйца, мед, а овощи нового урожая.

    Ярмарка проводится с целью поддержки местных производителей и обеспечения населения доступными продуктами питания.

    Ранее сельхозярмака проходила 3 мая в Костанае: тогда она состоялась на базе Фермерского рынка (ТЦ «Плаза»).

    Теги:
    Регионы Костанайская область Сельхозпродукция Продукты Экономика Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают