04:04, 14 Май 2025 | GMT +5
В Костанае пройдет сельхозярмарка
В Костанае приобрести продукцию местного производства можно будет в эту субботу, 17 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как пояснили в отделе предпринимательства акимата города, ярмарка пройдет в здании рынка «Саяхат». Мероприятие начнется в 09:00.
На прилавках будет представлена продукция от сельхозтоваропроизводителей области. Купить можно будет мясо, молочную продукцию, яйца, мед, а овощи нового урожая.
Ярмарка проводится с целью поддержки местных производителей и обеспечения населения доступными продуктами питания.
Ранее сельхозярмака проходила 3 мая в Костанае: тогда она состоялась на базе Фермерского рынка (ТЦ «Плаза»).