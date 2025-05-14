В Костанае пройдет сельхозярмарка

Как пояснили в отделе предпринимательства акимата города, ярмарка пройдет в здании рынка «Саяхат». Мероприятие начнется в 09:00.

На прилавках будет представлена продукция от сельхозтоваропроизводителей области. Купить можно будет мясо, молочную продукцию, яйца, мед, а овощи нового урожая.

Ярмарка проводится с целью поддержки местных производителей и обеспечения населения доступными продуктами питания.

Ранее сельхозярмака проходила 3 мая в Костанае: тогда она состоялась на базе Фермерского рынка (ТЦ «Плаза»).