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    02:12, 26 Август 2024 | GMT +6

    В Костанае прошли судебные слушания по делу о взрыве на СТО 

    взрыв на СТО
    Фото: Дарья Тимина/Kazinform

    Суд Костанайской области огласил решение об удовлетворении иска владельца местного СТО к Управлению по инспекции труда акимата Костанайской области. Государственный орган организовал специальную комиссию, которая расследовала обстоятельства взрыва, повлекшего за собой смерть нескольких человек на территории предпринимателя. Обвинения, выдвинутые комиссией в сторону владельца ИП, суд признал незаконными и отменил, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года: на территории СТО, в пригороде Костаная, произошел взрыв, который повлек обрушение здания на площади 280 квадратных метров и возгорание на площади 5 квадратных метров. В результате взрыва трое работников фирмы, арендующей часть здания у обвиняемого предпринимателя, скончались.

    Была создана специальная комиссия по расследованию группового несчастного случая. По результатам расследования, члены комиссии заявили, что произошедший групповой несчастный случай с работниками фирмы напрямую связан с производством и арендованной площадью обвиняемого.

    — Согласно указанного акта комиссия сделала вывод о том, что работодатель ИП «Б» нарушил правила безопасности и охраны труда, неудовлетворительно организовав производство работ, допустив образование взрывоопасной газо-воздушной смеси в свободном объеме, что выразилось во взрыве газового баллона, установленного на автомобиле марки «Газель». При этом не принял мер по предотвращению профессиональных рисков на рабочих местах и в технологических процессах, что привело к гибели и причинению травм работников ИП «Б» и ТОО «К», — говорится в составленном акте.

    Однако в ходе судебного заседания, из-за многочисленных процессуальных нарушений, допущенных при проведении спецрасследования, этот документ признали незаконным и отменили.

    Решение в законную силу не вступило.

    Теги:
    Костанайская область Суды Происшествия Костанай Взрыв
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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