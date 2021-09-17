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    10:31, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Костанае при взрыве газа в погребе дома пострадали два человека

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае на территории частного жилого дома, в погребе гаража, произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадали два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

    «16 сентября в 17.12 на пульт 101 поступило сообщение о взрыве газо-воздушной смеси по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 116. К месту вызова незамедлительно были направлены два экипажа пожарных расчетов в составе 9 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС. По прибытию было установлено, что на территории частного жилого дома, в погребе гаража, произошел хлопок газо-воздушной смеси. Спасателями из погреба гаража был извлечен в бессознательном состоянии один из пострадавших и передан карете скорой помощи. Другому пострадавшему была оказана помощь очевидцами», - говорится в сообщении ДЧС в Instagram.

    По предварительным данным было установлено, что в погребе проводились строительно-монтажные работы по утеплению стен строительной пеной «Polynor». При использовании строительной пены образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной, газо-воздушной смеси, что в последующем привело к хлопку.
    Использованный строителями данный полиуретановый утеплитель содержит в своем составе дифелнилметандиизоцианат, который при достижении высокой концентрации в закрытом помещении и источника огня имеет взрывоопасные свойства.
    Для выяснения всех обстоятельств происшествия материалы направлены в Управление полиции г. Костанай.
    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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