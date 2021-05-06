В Костанае презентовали историческую драму к 30-летию Независимости Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайском областном казахском драматическом театре им. И. Омарова в преддверии юбилея Независимости Казахстана состоялась премьера исторической драмы Калихана Ыскака и Шахимардена Кусаинова «Қазақтар», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссером-постановщиком выступил народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Тунгышбай Жаманкулов. Он рассказал о том, как проходила подготовка к премьере.

«Спектакль вводит в глубь веков. Но стоит отметить, что это не документально-хронологическое произведение, это художественное произведение на основании исторических событий. Причём нас интересуют не исторические факты, а то, что волновало наших предков в те сложные для народа времена. Это и пытались передать актеры», - рассказал Тунгышбай Жаманкулов.

Как отметил режиссёр, в пьесе используется нетипичный и привычный для нас казахский язык, а более литературный, образный.

«Последние 20-30 дней мы усиленно каждый день репетировали по 3-4 раза. Иногда до глубокой ночи. Я думаю, что спектакль состоялся, художественное произведение родилось. Потому что все актеры прониклись этим временем, событиями, которые разворачиваются по сценарию. Актеры с удовольствием работали. И даже по их игре видно всю душу спектакля, как будто они из тех веков вещают перед нами на сцене. Атмосферу мы сумели передать», - добавил Т. Жаманкулов.

Стоит отметить, что по сценарию развитие действий разворачивается во второй половине пятнадцатого века, когда Золотая Орда была разделена на четыре государства. Часть из них осталась под властью хана Абулхаира и была названа узбеками-казахами в честь последнего хана Золотой Орды Узбека. В 1450 году казахи-узбеки во главе с Жанибеком и Кереем, отделившиеся от Абулхаира, провозгласили в 1457 году казахское независимое государство.

В завершение вечера заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова поблагодарила от имени главы региона сценаристов Калихана Ыскака и Шахимардена Кусаинова, а также выразила особую благодарность режиссёру-постановщику Тунгышбаю Жаманкулову.