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    00:14, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    В Костанае предлагают создать штатную единицу зеленого инспектора

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае предлагают ввести штатную единицу зеленого инспектора или полицейского, которые будут проводить внеплановые проверки по самовольному загрязнению окружающий среды, в том числе наличие заключенных договоров физических и юрлиц с мусоровывозящими компаниями. Такое предложение озвучено отделом ЖКХ акимата Костаная и частной мусоровывозящей компанией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила руководитель отдела госактивов и закупок Алия Сегизбаева, в адрес ТОО «Тазалык-2030 и К» поступают многочисленные жалобы горожан касательно несвоевременного вывоза мусора.

    «За 5 месяцев текущего года поступило 1126 жалоб, из них 926 исполнено своевременно, 277 исполнено с просрочкой. Отделом неоднократно направлены претензии о нарушении требований Договора доверительного управления. «На сегодняшней день такая проблема остается актуальной. По данному вопросу доверительным управляющим была озвучены причины многочисленных жалоб со стороны жителей города. Одна из главных причин - собственники квартир заключают договоры на оказание услуг на одного человека, то есть на собственника, хотя в квартире проживают от 3 и более человек. За счет этого происходит переполнение контейнеров и ухудшается санитарное состояние мусорных площадок», - сообщила Сегизбаева.

    Решить данную проблему, как заверяют в отделе акимата, самостоятельно не получается, что связано с отсутствуем доступа к сведениям о регистрации населения по месту жительства.

    «В связи с этим Отделом ЖКХ совместно с ТОО направлено письмо в адрес Департамента экологии по Костанайской области с предложением на законодательном уровне создать штатные единицы «Зеленого инспектора или полицейского» состоящего в структуре природоохранной полиции МВД РК, которые позволят проводить внеплановые проверки по самовольному загрязнению окружающий среды, в том числе наличие заключенных договоров физических и юридических лиц с мусоровывозящими компаниями. Кроме того, данную работу будем продолжать с ОСИ», - подытожила А. Сегизбаева.

    Теги:
    Костанай Экология Костанайская область
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