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В Костанае полицейский спас ребенка от падения

20 Мая 2021 21:54
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В Костанае полицейский спас ребенка от падения

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Полицейский Мерей Хайруллин предотвратил возможную трагедию. Лейтенант полиции спас 2-летнюю девочку от падения со второго этажа дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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20 мая на пульт 102 в городе Костанае поступило сообщение, что на улице Волынова на окне стоит маленький ребенок и опирается на москитную сетку.

«Заявку получил ближайший автопатруль № 522 в составе лейтенанта Мерея Хайруллина и старшего лейтенанта Асета Байтасова. Полицейские прибыли на место через несколько минут. В это время возле дома собралось много жильцов и прохожих. Патрульный полицейский Мерей Хайруллин, не раздумывая, запрыгнул на козырек дома и добрался до окна. Одной рукой он выдавил москитную сетку, другой держал ребенка. Спасательная операция прошла удачно, 2-летняя Ангелина была спасена», - прокомментировали в полиции.

Огромную благодарность выразили жители дома Мерею Хайруллину и отметили его оперативные действия.


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#Костанайская область   #Происшествия   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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