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В Костанае подвели итоги областного конкурса патриотических клубов «Адал Ұрпақ»

21 Мая 2021 04:22
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В Костанае подвели итоги областного конкурса патриотических клубов «Адал Ұрпақ»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области подвели итоги областного дистанционного конкурса патриотических клубов «Адал Ұрпақ», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

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Конкурс проводился с 20 апреля по 20 мая 2021 года региональным центром психологической поддержки и дополнительного образования. В этом году, несмотря на дистанционный формат, в нем приняли участие 16 регионов Костанайской области, это учащиеся 5–11 классов организаций общего среднего и дополнительного образования, активисты патриотических клубов «Адал Ұрпақ».

«Участники заявили о себе в трех номинациях: конкурс рисунков «Я – патриот своей страны!», конкурс агитбригад «Молодежь против коррупции», а также конкурс социальных проектов «Правовой Казахстан». В конкурсе рисунков «Я – патриот своей страны!» первое место взяла ученица гимназии №2 города Рудный, в конкурсе агитбригад «Молодежь против коррупции!» первое место – клуб «Адал Ұрпақ» из школы № 4 отдела Житикары, а в конкурсе социальных проектов «Правовой Казахстан» лучшей признаны Мазитова Замира и Сынабаева Амина, из Узункольской школы №2 отдела», – сообщили в управлении образования.

Лучшим патриотическим клубом «Адал Ұрпақ» признана сборная Житикаринского района. Всем победителям вручены грамоты и статуэтки.

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#Костанайская область   #Патриотизм  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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