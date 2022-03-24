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    11:01, 24 Март 2022 | GMT +6

    В Костанае новый аким

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае назначен новый аким города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

    Сегодня по согласованию с депутатами маслихата города Костаная и распоряжением акима области Архимеда Мухамбетова – Жундубаев Марат Кунисбаевич назначен акимом Костаная.

    Марат Жундубаев – уроженец села Новоселовка Костанайского района, имеет три высших образования. Марат Жундубаев более 20 лет занимал различные должности в структурах местных исполнительных органов Костанайской области, в том числе был заместителем акима области, также занимал должность Государственного инспектора Администрации Президента.

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Ахметов Кайрат Жумашович освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению по собственному желанию.

    Архимед Мухамбетов поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу.


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    Регионы Казахстана Назначения Костанайская область Акимат
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