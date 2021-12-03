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В Костанае наладят производство специальной коммерческой техники

3 Декабря 2021 17:05
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В Костанае наладят производство специальной коммерческой техники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе строительства чугонолитейного завода в Костанайской области рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это совместный проект с ведущим российским производителем грузовой техники «КАМАЗ» мощностью 46 тыс. тонн отливок в год. Также ведется строительство завода по производству редукторов главных передач автомобилей «КАМАЗ», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

При этом, как отметил аким, совместно с компанией «КАМАЗ» в проработке находится еще один проект, направленный на углубление локализации (механическая обработка) при производстве картеров мостов (ТОО «KamLitKZ», 73 млрд тенге).

Кроме этого, были отмечены совместные планы ТОО «TEHNOPARKKZ» с российской компанией «Луидор» по налаживанию производства специальной коммерческой техники, мощностью 600 единиц техники в год.

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#Костанайская область   #Промышленность  
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Автор:

Серик Сабеков

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