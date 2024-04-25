В Костанае началась оценка ущерба от паводков. Репортаж с места событий

В Костанайской области на местах работают выездные комиссии и независимые оценщики, которые помогают установить ущерб от паводков. Корреспондент агентства Kazinform побывала вместе с комиссией на месте разрушенных домов, а также пообщалась с местными жителями.

Комиссия проводила оценку в микрорайоне Колесные ряды. Именно здесь 5–6 апреля на этот участок пришлись самые сильные паводки. Некоторые дома затопило по самую крышу. Спустя неделю вода ушла, но оставила после себя хаус и грязь.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Такое ощущение, что тут прошел тайфун. Видите, как мебель вся вывернута. К сожалению, не успели ничего спасти, все подтопило. Забрали личные вещи да документы. Тут жить нельзя, смотрите как стены повело, фундамент очень сильно просел. Мы бы хотели рассчитывать на новое жилье, — рассказал житель улицы Колесная 15 Кабден Тулебаев.

В этом доме проживала мать Кабдена Тулебаева вместе с родными. Мужчина рассказывает, что, когда вода еще стояла высоко, он увидел, как «плавает» морозильная камера. За провод мужчина вытянул ее на улицу и унес в сарай.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Список испорченного имущества мы составили. Ждем решение по дому, но жить тут нельзя. У нас на этой улице очень много домов 40-х годов постройки, тут всех надо переселять, — говорит мужчина.

Рядом соседний дом. Александр и Елена построили себе жилье в 2020 году. Свежий ремонт в гостиной, законченный в этом году, к сожалению, остается лишь воспоминанием — из-за воды отошли обои, лопнула стена и вздулся линолеум. Так как дом находится на возвышенности, вода не затопила по самую крышу, но попортила свежий ремонт, мебель, технику.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Мы здесь проживаем семьей. Ночуем сейчас тоже здесь, нам идти некуда, жилье снимать нет средств. Вот начали немного сушить вещи, уборку наводить. Конечно, некоторые предметы удалось спасти, но многое мы потеряли, — пояснил Александр.

Через дом оценщики осматривали другие жилища. Как пояснил оценщик Виктор Шевченко, многих владельцев не бывает на месте, для того чтобы провести осмотр. Поэтому на некоторые улицы приходится возвращаться вновь и вновь.

Очень сильно пострадал дом многодетной мамы. Ее отец — Вячеслав, также присутствовал во время осмотра. Дом сильно «повело» в сторону, что даже во время оценки там было находиться не совсем безопасно. Вздутые полы, треснутые стены — вода вывернула все наружу.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Успели забрать личные вещи и документы. Как вы видите, дом полностью не подлежит восстановлению. Много потеряли по имуществу. В прошлые года вода, конечно, приходила, в 2014 году даже к дому подходила, но, чтобы настолько — такого не припомню, — рассказывает Вячеслав.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Остатки воды мужчина откачивал самостоятельно. Паводок спал буквально через неделю после подтопления. Как и другие пострадавшие, его семья получила единовременное пособие в размере 369 тысяч тенге, но на этом выплаты закончились.

Во время оценочных работ периодически подъезжали семьи с других улиц: люди возмущались долгой работой и заявляли, что «теряют время», когда еще можно спасти технику. Это одно из условий для достоверной оценки ущерба — не трогать ничего и не перемещать предметы мебели даже для сушки.

— Как строится алгоритм работы? Для начала мы осматриваем ТМЦ (телевизоры, холодильники и т. д. — прим. автора). Параллельно с нами идет оценка технических экспертов — они оценивают состояние дома, определяют класс аварийности и дают заключение, подлежит ли этот дом восстановлению или нет. Это такие же юридические лица, которые досконально изучают вопрос технического строения здания. На основании их экспертиз решается дальнейшая судьба дома, — поясняет оценщик ТОО «Stella+» Виктор Шевченко.

Оценщики дают свою независимую оценку, предоставляют отчеты ликвидационной комиссии, которая на их основании предоставляет заключение. Казалось бы, процедура довольно простая, но в плане документации и аналитики занимает достаточное количество времени.

— В регионах работает несколько оценочных компаний. Условно мы поделены по районам, так как объем работы большой. Если физлица пострадавшие не желают ждать государственной оценки, то они могут обратиться к частным компаниям, но за свой счет, — отмечает В. Шевченко.

Некоторые дома, по словам оценщика, находились уже в подвешенном состоянии и паводок «добил» их до аварийности. В этом микрорайоне многие частные дома каркасно-камышитового строения, а их срок службы по строительным нормам не более 30 лет.

— Цена будет зависеть от того, какая она была в момент ЧС на рынке, поэтому сложно сказать, какая она будет. Варьироваться может и от 1 млн до 18 млн. Все зависит от состояния дома, наличия коммуникаций, ремонта до момента ЧС. Много факторов, — говорит спикер.

Сложная и напряженная ситуация остается в южных регионах. Оценку провести практически невозможно, так как в Амангельдинских и Джангельдинских районах вода стоит еще по самую крышу — туда практически не добраться.

— Есть ли ограничения по количеству и виду потерянного имущества?

— Мы описываем все. Телевизоры, серванты, шкафы, кровати, мелкую и крупную бытовую технику. Больше спорных моментов возникает из-за оценки этого имущества. Если предмет был куплен недавно, то при предоставлении чеков (мы даже объясняем, что электронные чеки с онлайн-банкингов тоже подходят), то будет прописываться эта стоимость. Если же предмет был куплен давно, и имеет уже свой срок эксплуатации, то на рынке находится три варианта продажи аналогичного предмета и высчитывается средняя стоимость. Все что с чеками — считаем по ним, все что без чека — высчитываем среднюю стоимость, — пояснил В. Шевченко.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Тоже самое касается и ремонта — если он был сделан недавно и имеются чеки, то подсчитываться будет по ним, но если ремонт имеет срок эксплуатации, то при осмотре стоимость посчитают по идентификации испорченного материала с учетом времени использования. Есть специальная шкала, где прописаны сроки эксплуатации строительных материалов.

— Допустим была установлена дверь два года назад, сегодня она стоит 30 тысяч тенге. Считаем ее срок накопления, это 20%, отнимаем от этой суммы и получается стоимость двери на момент ЧС. Поэтому мы просим проявить терпение и ничего не двигать, не снимать, плюс тоже делать дополнительную фотосъемку, — рассказал Виктор.

Что касается сроков, то специалист отмечает, что из-за колоссального объема работы уложиться до конца месяца будет сложно, но команда старается приложить все усилия. На данный момент оценщики заканчивают осмотр ТМЦ, после предоставления техэкспертизы будет осуществлен повторный осмотр, но уже недвижимости и готовые заключения мы передаем ликвидационной комиссии.