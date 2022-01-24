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В Костанае на 30% увеличилось число вызовов - станция скорой помощи

24 Января 2022 18:00
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В Костанае на 30% увеличилось число вызовов - станция скорой помощи

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главный врач Костанайской областной станции скорой помощи Ирина Штейгервальд обратилась к жителям региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые костанайцы! Прошу вас отнестись с пониманием к тем трудностям, которые испытывает вся медицинская служба страны, в том числе и скорая помощь, — отметила И. Штейгервальд. — За последние пять дней в нашей области отмечается резкий рост числа обращений в скорую помощь пациентов с повышением температуры. Число вызовов увеличилось почти на 30%, а число пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, таких пациентов крайне мало - не больше 1% от числа вызовов. Прошлым летом эта цифра доходила до 30%».

Это, по словам И. Штейгервальд, плоды массовой вакцинации регионе.

Вместе с тем, главврач станции скорой помощи просит костанайцев с пониманием отнестись также к увеличению времени ожидания бригад.

«Сейчас время ожидания кареты скорой помощи несколько увеличилось в связи с тем, что медсотрудники также болеют. Прошу отнестись с понимаем и вызывать только в тех случаях, когда действительно есть угроза для здоровья», - подытожила она.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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