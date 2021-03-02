В Костанае к вакцинации от COVID-19 присоединились педагоги и полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае вакцину от коронавирусной инфекции начали получать педагоги и полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Первой среди представителей сферы образования вакцину от КВИ пришла получить руководитель областного профильного ведомства Зауре Байменова.

«По долгу службы я посещаю организации образования: это практически каждую неделю по несколько организаций образования,- делится она. - Я с самого начала соблюдаю все меры предосторожности, но на самом деле считаю, что вакцинация - единственный на сегодняшний день выход для того, чтобы победить коронавирус».

Одной из первых среди педагогов вакцинировалась также директор гимназии имени М. Горького Ирина Шушпанова.

«Я думаю, что это единственно верный способ, прежде всего, себя уберечь и тех, с кем контактируешь, - говорит она. — Я, как руководитель школы, решила подать пример не только педагогическому коллективу, но и родителям детей. Ведь школа – это, действительно, «чистая» зона, и ее порог должны переступать люди, которые уверены в своём здоровье и, естественно, подавать пример».

И. Шушпанова отмечает, что учителя должны понимать всю ответственность за здоровье и жизнь детей. Поэтому педагогический состав школы делает выбор в пользу вакцинации.

К слову, свежую партию вакцин завезли буквально на днях. 4500 вакцин, по словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой, направят на вакцинацию изъявивших желание медсотрудников, учителей и полицейских.

Ожидается, что в середине марта в область будет завезено ещё 7500 тысяч доз вакцины, а уже в апреле - ещё 30 тысяч.

1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На 24 февраля более двух тысяч казахстанцев получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.