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В Костанае горел склад торгового центра
15 Января 2020 10:00
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 30 пожарных тушили склад одного из торговых центров Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.
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«15 января в 07:03 на пульт противопожарной службы Костаная поступило сообщение о пожаре в пристроенном складе ТД « Мега Строй « по улице Карбышева. К моменту прибытия пожарных подразделении горела обшивка наружной стены склада. Принятыми мерами пожар локализован в 07:26 и ликвидирован в 07:43», - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет. К тушению возгорания были привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.
Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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