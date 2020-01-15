В Костанае горел склад торгового центра

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 30 пожарных тушили склад одного из торговых центров Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

«15 января в 07:03 на пульт противопожарной службы Костаная поступило сообщение о пожаре в пристроенном складе ТД « Мега Строй « по улице Карбышева. К моменту прибытия пожарных подразделении горела обшивка наружной стены склада. Принятыми мерами пожар локализован в 07:26 и ликвидирован в 07:43», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет. К тушению возгорания были привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.