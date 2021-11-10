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В Костанае для владельцев авто с росcийскими номерами запущен call-центр

10 Ноября 2021 20:50
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В Костанае для владельцев авто с росcийскими номерами запущен call-центр

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае запущен номер «Колл-центра» для водителей автомобилей, привезенных из России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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В Департаменте полиции Костанайской области начал работу «Колл-центр» для водителей автомобилей, ввезенных из Российской федерации.

«Теперь любой житель Костанайской области по телефону 8 (7142) 55-81-28 может задать вопрос касательно эксплуатации и регистрации транспортного средства, ввезенного из Российской Федерации, а также проверить по учетным данным МВД регистрацию своего автомобиля в РФ»,- сообщили в ведомстве.

Телефон Колл-центра будет работать с 9:00 до 23:00 часов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 872 ДТП с участием авто с иностранными номерами произошло в Костанайской области и совершено более 23 тысяч нарушений ПДД.


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#Костанайская область   #Транспорт   #Россия   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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