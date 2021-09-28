В Костанае автомобиль врезался в дерево: есть погибший

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль под управлением 44-летнего костанайца врезался в дерево. Мужчине выжить не удалось, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается на Facebook-аккаунте областного департамента полиции.

«28 сентября около трех часов утра на пульт 102 поступило сообщение о том, что по улице Узкоколейная автомашина марки «Фольксваген Пассат» под управлением 44-х летнего водителя врезалась в дерево и опрокинулась» -, говорится в сообщении.

На место происшествия выехал автопатруль. В результате ДТП водитель погиб, 34-летний пассажир доставлен с различными травмами в больницу.

«Составлена схема ДТП, в настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия», - отмечается в сообщении.

По информации полиции, с начала года в области совершено 221 ДТП, в которых погибли 50 человек и ранены 263 человека.

С сегодняшнего дня в регионе стартует ОПМ «Безопасная дорога». Как отметил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой операция проводится для снижения количества ДТП и усиления дисциплины участников дорожного движения. В этот период будет усилена плотность нарядов на загородных трассах, автодорогах внутри населенных пунктов. В сельской местности будут привлекаться участковые инспекторы полиции.