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    13:45, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Костанае 16-летний подросток отстал от поезда

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    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - К транспортным полицейским обратился отец подростка, который сообщил, что ехал с сыном в пассажирском поезде сообщением «Нур-Султан-Уральск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    По прибытию на станцию Костанай несовершеннолетний вышел в магазин и не успел на поезд. Отец, не найдя сына, обратился к проводникам вагона, после чего они сообщили в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Костанай.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Костанай несовершеннолетний был найден. С ним проведена профилактическая беседа.

    До возвращения отца подросток находился в Центре адаптации несовершеннолетних г. Костанай.

    Транспортные полицейские напоминают о том, что нахождение несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры без надзора взрослых недопустимо.

    Обращаясь к родителям, полицейские просят регулярно проводить разъяснительную работу со своими детьми, не оставлять их без присмотра на железной дороге.




    Теги:
    МВД РК Костанайская область Транспорт Правоохранительные органы
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