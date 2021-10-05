В Костанае 16-летний подросток отстал от поезда
По прибытию на станцию Костанай несовершеннолетний вышел в магазин и не успел на поезд. Отец, не найдя сына, обратился к проводникам вагона, после чего они сообщили в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Костанай.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Костанай несовершеннолетний был найден. С ним проведена профилактическая беседа.
До возвращения отца подросток находился в Центре адаптации несовершеннолетних г. Костанай.
Транспортные полицейские напоминают о том, что нахождение несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры без надзора взрослых недопустимо.
Обращаясь к родителям, полицейские просят регулярно проводить разъяснительную работу со своими детьми, не оставлять их без присмотра на железной дороге.