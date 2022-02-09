В Косшы создан суд и назначены судьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об образовании суда города Косшы Акмолинской области и назначении судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 2 статьи 82 Конституции Республики Казахстан, пунктом 1 статьи 6, пунктами 2, 8 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать суд города Косшы Акмолинской области.

2. Назначить на должность судьи:

суда города Косшы Акмолинской области Мерзадинову Динару Сталбековну с освобождением от должности судьи Целиноградского районного суда этой же области;

Халмурзаева Мурата Мауленовича с освобождением от должности судьи Буландынского районного суда этой же области», - говорится в тексте Указа.

Верховному Суду Республики Казахстан, Высшему Судебному Совету Республики Казахстан поручено принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.