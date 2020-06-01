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вчера 22:13
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В коррупции подозревают главу управления акимата Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в департаменте по противодействию коррупции по Жамбылской области, расследуется уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.3 п.2.4 (получение взятки группой лиц, неоднократно) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Специализированным следственным судом города Тараза в отношении Нурымбетова Т. и Романовой Н. санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении директора общественного объединения инвалидов «ASYL-TIREK» Сарымсакова Г., которому инкриминируется ст.367 ч.3 п.2 УК (дача взятки в крупном размере). Следственный суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
«В настоящее время проводится досудебное расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - пояснили в департаменте по противодействию коррупции по Жамбылской области.
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