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В коррупции подозревается замглавы управления культуры Шымкента

24 Января 2020 14:17
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В коррупции подозревается замглавы управления культуры Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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«Антикоррупционной службой города Шымкента проведено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление культуры, развития языков и архивов г.Шымкент» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении от представителя ТОО «Hyundai Wacortec Life» взятки в значительном размере за незаконные действия по предоставлению в аренду помещения», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в ведомстве, досудебное расследование завершено. Планируется направление уголовного дела в суд. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Шымкент,
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