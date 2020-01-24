В коррупции подозревается замглавы управления культуры Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Антикоррупционной службой города Шымкента проведено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление культуры, развития языков и архивов г.Шымкент» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении от представителя ТОО «Hyundai Wacortec Life» взятки в значительном размере за незаконные действия по предоставлению в аренду помещения», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в ведомстве, досудебное расследование завершено. Планируется направление уголовного дела в суд. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.