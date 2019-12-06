В коррупции подозревается начальник управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Алматинской области начала досудебное расследование в отношении начальника управления оперативного реагирования отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ».

«Подполковник подозревается в получении взятки в сумме 1 млн тенге от гражданина за трудоустройство в военную полицию Алматинского регионального гарнизона и дальнейшее покровительство по службе», - сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и заявленным ходатайством подозреваемого и его адвоката о производстве ускоренного досудебного расследования.