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В коррупции подозревается начальник управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона

6 Декабря 2019 14:47
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В коррупции подозревается начальник управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Алматинской области начала досудебное расследование в отношении начальника управления оперативного реагирования отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ».

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«Подполковник подозревается в получении взятки в сумме 1 млн тенге от гражданина за трудоустройство в военную полицию Алматинского регионального гарнизона и дальнейшее покровительство по службе», - сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и заявленным ходатайством подозреваемого и его адвоката о производстве ускоренного досудебного расследования.

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Ключевые слова: Алматы, Коррупция,
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