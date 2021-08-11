-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Королевскую библиотеку Бельгии передали книги Абая
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгия в День Абая передало в фонд крупнейшей в стране Королевской библиотеки сборники «Слов назидания» на французском языке великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя Абая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Бельгийской стороне была также представлена информация о жизни основоположника казахской письменной литературы Абая и его ценностях, которые схожи с ценностями знаменитого бельгийского поэта Гидо Гезелля.
«Слова назидания» казахского поэта на французском языке были также переданы в дар муниципальным библиотекам и школам Брюсселя.
Королевская библиотека Бельгии была основана в 1837 году и является самой большой библиотекой в стране. Коллекция библиотеки насчитывает более 6 млн томов, расположенных на 17 этажах.
На протяжении трех десятилетий сотрудничество между Казахстаном и Бельгией динамично развивается по многим направлениям, в том числе в сфере культуры и литературы.
В июне этого года в фонд Музея музыкальных инструментов Брюсселя были переданы казахские музыкальные инструменты – домбыра, кобыз и сыбызгы.
25 августа 2021 года страны отметят 29-летие со дня установления дипломатических отношений.
- В Баку презентована почтовая марка в честь 175-летнего юбилея Абая
- Победителей литературного онлайн-конкурса, посвящённого Дню Абая, наградили в Караганде
- Город Абай благоустраивается перед юбилеем
- День Абая отмечают в Карагандинской области
- Абаевские чтения провели в Пекине
- Найденные на сакских могильниках ВКО артефакты представят в музее в Великобритании
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана