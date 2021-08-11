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В Королевскую библиотеку Бельгии передали книги Абая

11 Августа 2021 09:00
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В Королевскую библиотеку Бельгии передали книги Абая

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгия в День Абая передало в фонд крупнейшей в стране Королевской библиотеки сборники «Слов назидания» на французском языке великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя Абая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Бельгийской стороне была также представлена информация о жизни основоположника казахской письменной литературы Абая и его ценностях, которые схожи с ценностями знаменитого бельгийского поэта Гидо Гезелля.

«Слова назидания» казахского поэта на французском языке были также переданы в дар муниципальным библиотекам и школам Брюсселя.

Королевская библиотека Бельгии была основана в 1837 году и является самой большой библиотекой в стране. Коллекция библиотеки насчитывает более 6 млн томов, расположенных на 17 этажах.

На протяжении трех десятилетий сотрудничество между Казахстаном и Бельгией динамично развивается по многим направлениям, в том числе в сфере культуры и литературы.

В июне этого года в фонд Музея музыкальных инструментов Брюсселя были переданы казахские музыкальные инструменты – домбыра, кобыз и сыбызгы.

25 августа 2021 года страны отметят 29-летие со дня установления дипломатических отношений.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Культура   #Абай  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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