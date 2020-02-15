В Кордайский район совершил первую рабочую поездку аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стабилизация обстановки в Кордайском районе Жамбылской области находится под контролем областного руководства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, первую рабочую поездку глава региона Бердибек Сапарбаев совершил в Кордайский район, где ознакомился с работой социальных объектов и взял на контроль меры по возвращению жизни сельчан в повседневное русло. В рабочей поездке главу региона сопровождали прокурор области Нургалым Абдиров, начальник департамента КНБ Марат Ирменов и начальник департамента полиции Жанат Сулейменов.

Первым объектом посещения стала врачебная амбулатория в селе Карасу Карасуского сельского округа с населением 3,5 тысячи человек. Амбулатория рассчитана на 25 посещений в смену, оснащена всем необходимым оборудованием. В 2019 году в этом селе родились 70 детей. Уровень вакцинации и скрининговых осмотров местного населения достигает 95%. Между тем здание амбулатории старое, 1991 года постройки.

Аким области поддержал предложение по проведению капитального ремонта здания. Для этого уже готова документация. В ходе встречи с медработниками он призвал медиков не увлекаться бюрократией, качественно и своевременно оказывать врачебную помощь.

В селе Карасу в числе объектов сферы образования, которые посетил глава региона - детский сад «Балапан» и СШ №7. Детсад посещают 75 детей, работают три группы на государственном языке. В школе обучаются 1 033 ученика, занятия проводятся на казахском и русском языках.

В 2019 году СШ №7 окончил 31 выпускник, в первый класс принято 134 ребенка. Глава региона посетил урок технологии, пообщался со старшеклассниками, узнал их планы на будущее. На встрече с учителями отметил, что впервые в истории независимого Казахстана принят Закон «О статусе педагога», планомерно повышаются зарплаты учителей. Теперь общество и государство ждут отдачи от педагогов в виде качественного образования. Нужно проводить культурно-спортивные мероприятия с охватом большого количества молодежи, отметил аким области.

При посещении села Масанчи Бердибек Сапарбаев подверг резкой критике администрацию СШ №13, за всю историю которой ни один ученик не удостоился звания «Алтын белгі», аттестата с отличием. На грант в вуз поступил только один выпускник. В момент приезда главы региона в классах находились только 27% учащихся. «Нет тесной связи между учителями и родителями, не уделяется должного внимания качеству учебного процесса, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и традиций», - обращаясь к педагогам, подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Глава региона дал поручение ответственным лицам, чтобы все ученики вернулись за школьные парты. Бояться нет причин, безопасность соблюдается на всех уровнях, отметил он.

Бердибек Сапарбаев обошел палаты, побеседовал с пациентами больницы села Масанчи. В беседе с коллективом обратил внимание на внедрение системы обязательного медицинского страхования. К 1 апреля этого года все граждане должны быть застрахованными. По словам врачей, на сегодня материальное положение сотрудников повышается, проблем с обеспечением лекарствами нет, вакцинация проходит в плановом режиме, для удобства граждан функционирует электронная программа «ДамуМед». Однако требует решения вопрос обеспечения медиков жильем.

«В первую очередь мы будет работать над улучшением материально-технической базы лечебных учреждений», - заверил аким области.

Средняя школа №14 села Каракемер носит имя героя Великой Отечественной войны, уроженца здешних мест Абиля Нусупбаева. Здесь получают знания 754 ученика, в классах занимаются по 20 - 25 ребят. «Нельзя забывать национально-культурные традиции, надо проводить встречи с представителями старшего поколения, держать связь со своими выпускниками», - акцентировал Бердибек Сапарбаев.

В селе Каракемер глава региона ознакомился с работой детсадов «Айсултан» и «Тилашар» на 100 мест каждый, спортивного комплекса «Молдасеит».

Обстоятельный разговор с участием руководителей силовых структур состоялся в опорном пункте полиции села Аухатты, созданном несколько лет назад для улучшения криминогенной ситуации в шести сельских округах. Здесь служат 19 сотрудников, задействовано девять автомобилей. По словам полицейских, регулярно проводятся сходы и встречи с населением. Но проблемы есть, и их решением займется новое руководство областного департамента и районного отдела полиции.

В селе Сортобе Бердибек Сапарбаев встретился с учителями средней школы №48, где учатся 450 человек.

В помещении при мечети села Аухатты состоялась встреча акима области с жителями Сортобинского, Аухаттинского, Каракемерского, Масанчинского, Карасуского и Карасайского сельских округов, которые создали на днях Совет общественного согласия. Участвовал в разговоре и верховный муфтий Духовного управления Казахстана Науырызбай кажы. Состоялось обсуждение работы новой структуры, намечен конкретный план действий.