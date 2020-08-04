В контакт-центр iKOMEK 109 в столице можно обратиться по вопросам религии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посредством бесплатного централизованного номера 109 жители города Нур-Султана могут озвучить свои вопросы и предложения в сфере религии, получить информацию о религиозных объединениях, культовых зданиях и религиозных праздниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Кроме того, по мере необходимости можно получить помощь и консультацию высококвалифицированных специалистов-теологов, религиоведов и психологов. Вместе с тем на телефон доверия 109 можно обратиться по фактам нарушений в сфере религии и другим вопросам.

Сегодня Единый контакт-центр iKOMEK 109 акимата города Нур-Султана является уникальным центром оперативного предоставления жителям информации, который объединяет все колл-центры.