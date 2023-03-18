Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

В Конституционный суд поступило 1856 обращений казахстанцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 11:21
В Конституционный суд поступило 1856 обращений казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 17 марта т.г. в адрес Конституционного суда поступило 1856 обращений граждан, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Конституционного суда, в настоящее время 306 обращений находятся на рассмотрении, из них приняты к конституционному производству – 12, находятся на предварительном изучении у судей – 30 обращений.

Чаще заявители обращаются по вопросам несогласия с решениями судов – 46%, признания НПА или отдельных его положений неконституционными – 23%, доступа к информации – 3,6%, трудового и пенсионного обеспечения – 2,3%, уголовно-исполнительной системы -1,6% и иным вопросам.

За этот период вынесено четыре нормативных постановления, включая два по обращениям граждан. В частности, Конституционный суд признал отдельные нормы Налогового кодекса и законодательства в сфере государственной службы не соответствующими Конституции.

Наибольшее количество обращений поступило из городов Астана и Алматы, Костанайской, Жамбылской и Карагандинской областей.


Права человека   Конституционный суд  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA
Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA
Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»
Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»