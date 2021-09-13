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В Конгрессе США выдвинули резолюцию по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского полигона

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Сентября 2021, 16:15
В Конгрессе США выдвинули резолюцию по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского полигона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Конгрессе США выдвинули резолюцию по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Члены Палаты представителей США Д. Тайтус, С. Шабот и Э. Бера внесли на рассмотрение Комитета по международным делам Конгресса и зарегистрировали резолюцию №616 по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

В документе отмечена приверженность Казахстана последовательной работе по укреплению глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения, а также дальнейшему развитию двусторонних отношений с США, 30-летие которых отмечается в этом году, в различных сферах, включая сотрудничество в области безопасности, прав человека.

Инициатива конгрессменов продемонстрировала внимание членов законодательного органа США к вкладу Казахстана в укрепление режима нераспространения и глобальную безопасность, в том числе к усилиям Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в данной области и к совместным достижениям в деле снижения ядерной угрозы миру.


Безопасность   США   Ядерное оружие   30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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