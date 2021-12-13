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В Конгрессе США поздравили Казахстан с 30-летием Независимости

13 Декабря 2021 14:07
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В Конгрессе США поздравили Казахстан с 30-летием Независимости

Вашингтон. КАЗИНФОРМ – Члены Палаты представителей Конгресса США Жаклин Валорски, Роберт Адерхольт и Стивен Шабот сделали публичные заявления в связи с 30-летием Независимости Казахстана и двусторонних отношений, зарегистрированные в Официальном бюллетене Конгресса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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Ж. Валорски высоко оценила достижения Казахстана, реализованные благодаря политике Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева. Подчеркнута дальновидность его решений «принять обязательства по безъядерному будущему», закрыв Семипалатинский полигон и отказавшись от ядерного арсенала, а также его «приверженность делу создания в Казахстане свободной рыночной экономики» и понимание важности привлечения иностранных инвестиций. Отмечая необходимость дальнейших шагов по модернизации Казахстана, она подчеркнула, что «Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание проведению внутренних реформ, направленных практически на все сферы общественной жизни Казахстана – от политических и парламентских реформ до обновления существующих законов, направленных на повышение открытости гражданского общества». По словам конгрессвумен от штата Индиана, «Казахстан на протяжении 30 лет остаётся мирной и стабилизирующей силой в Центральной Азии», что отражает приверженность страны демократическим ценностям.

Р. Адерхольт в своём заявлении подчеркнул важную роль нашей страны в стратегически важном регионе мира.

«Поздравляю Президента Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана со знаменательным прогрессом, достигнутым страной за столь короткое время», - подчеркнул он. Представитель штата Алабама в Конгрессе США дал высокую оценку взаимодействию двух стран по вопросам обороны, безопасности, борьбы с терроризмом и в других областях, представляющих взаимный интерес, подчеркнув важность расширенного стратегического партнёрства между двумя странами. Отмечая также вклад Казахстана в области нераспространения, он особо выделил важность создания в 2006 г. зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Конгрессмен от Огайо С. Шабот, сопредседатель группы дружбы с Казахстаном в Конгрессе США, заявил о важности дальнейшего развития экономических связей между двумя странами. По его словам, «Казахстан приложил большие усилия для создания сильной рыночной экономики и уделяет много внимания вопросам верховенства права для создания благоприятных условий для иностранных инвестиций». В данном контексте была подчеркнута роль Международного финансового центра «Астана» как важного инструмента для работы с инвесторами.

Заявления представителей Конгресса США вновь засвидетельствовали динамичное развитие двустороннего расширенного стратегического партнерства.


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#МИД РК   #США   #30 лет Независимости  
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